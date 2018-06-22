Федор Смолов – фанату в инстаграме: «То, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких чудаков, как ты»

Нападающий сборной России Федор Смолов отреагировал на критику болельщика сборной России. Сделал он это крайне некрасиво.

В инстаграме пользователь russelpiters написал 28-летнему форварду: «Когда играть начнешь? Выходишь на замену и ходишь пешком… На твоем месте игроки бы рвали и метали бы. Дзюба играет потому что бьется. А ты хочешь индивидуальным мастерством блеснуть. Да тебя даже «Вест Хэм» не купит, если будешь так играть».

«Свои деньги я зарабатываю в другом месте. А то, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких ч(м)удаков, как ты», – ответил Смолов.

Не забывай свои корни,помни…🇷🇺❤ Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10) 21 Июн 2018 в 10:47 PDT

Фото: Сергей Дроняев

Источник: инстаграм Федора Смолова