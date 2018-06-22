Федор Смолов – фанату в инстаграме: «То, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких чудаков, как ты»

Автор: Евгений Морозов 0

Чемпионат мира по футболу. Россия — Саудовская Аравия — 5:0. Москва. Стадион «Лужники». 14 июня 2018 г.

Нападающий сборной России Федор Смолов отреагировал на критику болельщика сборной России. Сделал он это крайне некрасиво.

В инстаграме пользователь russelpiters написал 28-летнему форварду: «Когда играть начнешь? Выходишь на замену и ходишь пешком… На твоем месте игроки бы рвали и метали бы. Дзюба играет потому что бьется. А ты хочешь индивидуальным мастерством блеснуть. Да тебя даже «Вест Хэм» не купит, если будешь так играть».

«Свои деньги я зарабатываю в другом месте. А то, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких ч(м)удаков, как ты», – ответил Смолов.

Не забывай свои корни,помни…🇷🇺❤

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

Фото: Сергей Дроняев
Источник:  инстаграм Федора Смолова

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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