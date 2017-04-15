Федор Кудряшов о судействе в матче с ЦСКА: «Нос ломают и даже штрафной не ставят. Долбоящеры»

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов после гостевого матча 23-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА был недоволен судейством. Футболист нелестно высказался в адрес рефери.
«Нос ломают и даже штрафной не ставят. Долбоящеры», – сказал Кудряшов, заходя в раздевалку. При этом футболист выбил дверь.
Встреча, проходившая на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА», завершилась вничью со счетом 0:0. Уже пять игр подряд «Ростов» заканчивает матчи без забитых и пропущенных мячей.
Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат