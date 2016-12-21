Федор Кудряшов: «Европа? Я не думаю о переезде.»

Защитник «Ростова» и сборной России Федор Кудряшов, рассуждая о лучшем сопернике в его профессиональной карьере, отметил, что всегда хочется играть против лучших футболистов мира. 29-летний защитник также подчеркнул, что ему нравится чемпионат Англии, но на данный момент он является игроком «желто-синих» и не думает о переезде.

«Самый лучший момент в моей карьере – завоевание серебряных медалей чемпионата России с «Ростовом» в 2016 году. А самый неприятный – когда нанес травму защитнику «Урала» Хозину.

Если говорить о команде, то из соперников я бы выделил «Атлетико». А что касается игрока, то это Дуглас Коста из мюнхенской «Баварии». Кстати, мне очень импонирует игра Луиса Филипе из «Атлетико».

Переезд в Европу, чтобы прогрессировать? На мой взгляд, для улучшения собственной игры в первую очередь необходимо всегда полностью выкладываться на поле. Сейчас я игрок «Ростова» и не думаю о переезде. А вообще, по духу, мне нравится английский чемпионат!», — заявил Кудряшов.

Напомним, что в этом сезоне Федор Кудряшов вместе с «Ростовом» занял 3 место в группе Лиги Чемпионов, где помимо «желто-синих» были «Бавария», «Атлетико» и ПСВ. Таким образом ростовчане квалифицировались в 1/16 финала Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: Itasportpress