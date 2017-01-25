Federbet обнаружил подозрительные коэффициенты на товарищеский матч «Крыльев Советов»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Крылья Советов

Некоммерческая организация Federbet, занимающаяся поиском договорных матчей в футболе, обнаружила странные коэффициенты на товарищеский матч «Крылья Советов» — «Пандурий». Игра проходила  20-го января в Анталье.

За десять минут до конца первого тайма, на гол в первые 45 минут игры можно было поставить по неестественно маленькому коэффициенту 1,61. В оставшееся время главный арбитр матча назначил по одному пенальти в ворота обеих команд, которые были реализованы.

Перед вторым голом «Пандурия», забитым на 82-й минуте, коэффициенты также были ниже обычного — 1,75 на еще один гол за восемь минут до конца матча.

Фото: сайт ФК «Крылья Советов»
Источник: Блог «Фора ноль»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Евгений Морозов
Евгений Морозов

Читайте по теме

Фанаты «Зенита» подрались со стюардами

Чемпионат России вернулся на «НТВ-Плюс»

ФНЛ. «Анжи» победил «Крылья Советов» и другие результаты

Добавить комментарий

Войти с помощью: 