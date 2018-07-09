Федерация футбола Испании подтвердила, что матч за Суперкубок пройдет в Марокко

Автор: Евгений Морозов 0

Королевская федерация футбола Испании подтвердила, что с этого года в Суперкубке Испании будет проводиться один матч. И этот матч пройдет за приделами страны.

Игра состоится 12 августа, в воскресенье, в марокканском городе Танжер.

В матче за Суперкубок встретятся «Барселона» и «Севилья».

Как уже сообщалось, каждая команда получит в свое распоряжение квоту в размере 6 тысяч билетов на игру. Остальные билеты будут продаваться через интернет.

За матч в Марокко клубы получат большую компенсацию, чем за матч на территории Испании.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт Королевской федерации футбола Испании

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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