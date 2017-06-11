Федерации футбола Латвии грозит штраф из-за того, что мальчик выбежал на поле и обнял Роналду

Президент латвийской футбольной федерации Гунтис Идриксонс рассказал, что организации грозит штраф за поступок мальчика, выбежавшего на поле и обнявшего нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Идриксонс также дал понять, что инцидент можно было предотвратить, если бы игра состоялась на более современном стадионе.

«Это ненормально, это неправильно. Случившееся дает еще один повод задуматься, каким является главный стадион страны. Такие игры, как матч с Португалией, должны проходить на новом стадионе. Я думаю, что там подобные недоразумения не случились бы», — сказал Идриксонс.

Кроме того, Идриксонс отметил, что случившееся можно было бы предотвратить на более современном стадионе, чем рижская арена «Сконто», на которой проходил матч.

Напомним, мальчик выбежал на поле во время игры отборочного цикла ЧМ-2018 Латвия – Португалия, в которой хозяева уступили со счетом 0:3.

Фото: Global Look Press

Источник: Postimees

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