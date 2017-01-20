Фанаты «Вест Хэма» разбили автомобиль Пайета

Нападающий «Вест Хэма» Димитри Пайет подвергся нападению. В полицию поступило заявление о том, что неизвестные бросили в его дорогой автомобиль камень и разбили лобовое стекло.

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет стал жертвой вандалов. Как сообщается, неизвестные бросили в дорогой автомобиль 29-летнего француза кирпич, разбив лобовое стекло.

Полиция подозревает в этом фанатов «молотобойцев», которые недовольны решением футболиста покинуть команду и вернуться в «Марсель».

Напомним, на этой неделе главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич заявил, что Димитри Пайет больше не хочет играть за команду, несмотря на продленный недавно контракт до 2021 года. Тем не менее, специалист надеется, что игрок все же образумится и останется в стане «молотобойцев».

На счету Пайета 48 матчей в АПЛ за «Вест Хэм». За это время он сумел отметиться 11-ю голами и 20-ю голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail