Фанаты «Шальке» устроили беспорядки в Греции

Немецкие болельщики отличились в Греции. Они проверили готовность к матчу местных правоохранительных органов.

Накануне игры 1/16 финала Лиги Европы против «ПАОКа» в Салониках, около 150 болельщиков «Шальке» атаковали полицию. В ход шли камни и файеры. В ответ представители правопорядка применили слезоточивый газ.

Пострадавших и задержанных в результате конфликта не оказалось.

Всего ожидается прибытие порядка 1500 болельщиков «горняков». Встреча «ПАОК»-«Шальке» начнется в 23:05 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Associated Press