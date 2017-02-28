Фанаты «МЮ» напали на Поля Погба в одном из кафе

Один из болельщиков «Манчестер Юнайтед» бросил тарелку в Поля Погба. Согласно источнику, инцидент произошел в прошлый понедельник, когда Погба в одном из кафе Манчестера отдыхал с друзьями.

По информации издания, несколько болельщиков «манкунианцев» попросили автограф у звездного француза, на что футболист ответил отказом. Тогда один из фанатов швырнул тарелку в Погба, после чего началась небольшая потасовка.

Почти сразу же в заведение приехала полиция. Сотрудников правопорядка вызвал персонал кафе.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com.