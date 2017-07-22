Фанаты «Енисея» забросали одну и трибун деньгами

Автор: Дмитрий Темников 0

Курьезный случай произошел сегодня в Новосибирске. Болельщики «Енисея» закидали стадион местной «Сибири» деньгами.

Данная акция состоялось из-за несогласия фанатов красноярского клуба с решением руководства хозяев:  «Сибирь» решила сделать платные билеты для гостевых трибун.

Напомним, эта игра состоялась сегодня. Победу одержали игроки «Енисея» — 1:0.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный твиттер ФК «Енисей»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Дмитрий Аленичев

Дмитрий Аленичев возглавит «Енисей»

Результаты первого тура Футбольной национальной лиги

Уэйн Руни

Руни вернулся в «Эвертон», в ФНЛ первая отставка, Роналду определился с будущим. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 