Фанаты «Енисея» забросали одну и трибун деньгами

Курьезный случай произошел сегодня в Новосибирске. Болельщики «Енисея» закидали стадион местной «Сибири» деньгами.

Данная акция состоялось из-за несогласия фанатов красноярского клуба с решением руководства хозяев: «Сибирь» решила сделать платные билеты для гостевых трибун.

"Сибирь" заработала на болельщиках "Енисея" чуть больше 20 000. Плюс чаевые, которые оставили фанаты на секторе. pic.twitter.com/utr8xX5WqN

— ФК «Енисей» (@FCEnisey) July 22, 2017