Фанатов «Лестера» посадили в тюрьму

Восемь поклонников английского «Лестера» получили по четыре месяца тюрьмы. Это связано с беспорядками перед матчем в Мадриде.
Шестеро из них также осуждены еще на 4 месяца заключения за нападение на сотрудников правоохранительных органов.
Приговоры были вынесены в результате соглашения между адвокатами обвиняемых и государственным обвинителем.
Англичане хором выкрикивали «испанские ублюдки, Гибралтар наш», а также распевали песню «10 немецких бомбардировщиков» времен Второй мировой войны.
Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail