Фанатов «Лестера» посадили в тюрьму

Восемь поклонников английского «Лестера» получили по четыре месяца тюрьмы. Это связано с беспорядками перед матчем в Мадриде.

Шестеро из них также осуждены еще на 4 месяца заключения за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Приговоры были вынесены в результате соглашения между адвокатами обвиняемых и государственным обвинителем.

Англичане хором выкрикивали «испанские ублюдки, Гибралтар наш», а также распевали песню «10 немецких бомбардировщиков» времен Второй мировой войны.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail