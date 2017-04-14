Фанатов «Лестера» посадили в тюрьму

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Болельщики Лестера В Мадриде

Восемь поклонников английского «Лестера» получили по четыре месяца тюрьмы. Это связано с беспорядками перед матчем в Мадриде.

Шестеро из них также осуждены еще на 4 месяца заключения за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Приговоры были вынесены в результате соглашения между адвокатами обвиняемых и государственным обвинителем.

Англичане хором выкрикивали «испанские ублюдки, Гибралтар наш», а также распевали песню «10 немецких бомбардировщиков» времен Второй мировой войны.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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