Фанат поставил жену на победу «Манчестер Сити» и проиграл

Автор: Лидия Дидык 0

Манчестер Юнайтед

Болельщик «Манчестер Сити» из Танзании Амани Стэнли поставил жену на победу в матче с «Манчестер Юнайтед» и проиграл. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу команды Жозе Моуринью.

Фанат поспорил со своим другом Шилла Тони, поддерживающим «красных дьяволов». В договоре, который они заключили, было написано, что Стэнли отдаст супругу на неделю, если «Сити» не сумеет победить. Он также отметил, что на момент написания находился в здравом уме.

К 30-й минуте матча, который прошел 7 апреля, «Сити» вел со счетом 2:0. Во втором тайме Поль Погба оформил дубль и сравнял счет, а точный удар Криса Смоллинга принес «Юнайтед» победу — 3:2.

Это поражение не позволило «Манчестер Сити» досрочно стать чемпионом Англии. «Горожане» лидируют в турнирной таблице с 13-очковым отрывом от «дьяволов».

Фото: Global Look Press
Источник: calciomercato

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