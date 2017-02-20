Фабио Квальярелла покинул «Наполи» из-за шантажа офицера полиции

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Фабио Квальярелла

Нападающий покинул родной Неаполь не по своей воле. Его вынудил продажный полицейский.

Недавно об этом поведал отец футболиста. Фабио Квальярелла болел за «Наполи» с детства. Летом 2009 года осуществилась его мечта – он примерил небесно-голубую футболку. Но поиграть в Неаполе получилось лишь один сезон.

Старший Квальярелла поведал, что сын получал письма с угрозами от офицера полиции. Полисмен грозил, что убьет Фабио, если тот не покинет Неаполь. По заявлениям Квальярелла-старшего, не обошлось  без участия одиозного владельца Де Лаурентиса.

Недавно обстоятельства дела вскрылись. Горе-служитель закона получил срок в 4 года и 8 месяцев за сотрудничество с мафией и педофилию. Теперь, по словам отца, Квальярелла может спать спокойно.

В текущем сезоне форвард провел за «Сампдорию» 25 игр и отметился пятью мячами.

Фото: Global Look Press

ИсточникFootball Italia

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Владимир Шевелев

Читайте по теме

Кубок Италии. «Наполи» в финале обыграл «Фиорентину»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро обещал обрить голову в прямом эфире, если его команда обыграет «Рому»

Маурицио Сарри: «Все решилось благодаря несчастному случаю в концовке»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 