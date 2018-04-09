Фабио Капелло: Манчини — опытный специалист, но сборной Италии не хватает таланта

Автор: Михаил Серебряков 0

Fabio Kapello

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло прокомментировал возможное назначение рулевого «Зенита» Роберто Манчини на пост главного тренера национальной команды Италии. А также пожаловался на отсутствие талантливых футболистов на Апеннинах.

«Все тренеры хороши, когда у них есть игроки высокого уровня. Однако сложно быть сильным тренером при средних, обычных игроках. На данный момент сборной Италии не хватает высококлассных футболистов. Нет явных лидеров и ключевых игроков.

Манчини — опытный специалист, он путешествовал по всему миру. Это пригодится ему для того, чтобы понять разных футболистов. Но таланта сборной не хватает», — сказал Капелло.

Напомним,что Капелло сегодня объявил о завершении своей тренерской карьеры.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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