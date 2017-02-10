Фабио Каннаваро: «Тяньцзинь Цюаньцзянь» еще попытается приобрести Николу Калинича»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Главный тренер китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро поговорил о планируемых усилениях для команды. Чемпион мира-2006 назвал главную трансферную цель клуба.

«Хорватский футболист Калинич был и остается моей главной целью. Пока сделка не может быть завершена. Хорошо, что трансферное окно в Китае закрывается в последний день февраля. У нас есть время согласовать все детали договора. Время еще есть», — заявил итальянский специалист.

По некоторым данным, руководство «Фиорентины» планирует получить за хорватского нападающего не менее 38 миллионов евро. Напомним, в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» уже перешли Алешандро Пато и Аксель Витсель.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport

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