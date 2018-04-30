FA может дисквалифицировать Мохамеда Салаха до конца сезона АПЛ

Автор: Михаил Серебряков 0

Mohamed Salah

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах может быть дисквалифицировал по итогу матча 36-го тура английской Премьер-лиги со «Сток Сити» (0:0). Об этом сообщают английские СМИ.

Причиной возможного наказания футболиста может стать эпизод в матче со «Сток Сити», в котором Салах отмахнулся от защитника соперников Бруно Мартинса Инди и попал ему рукой по голове. Главный арбитр встречи Андре Марринер не увидел этот момент, однако, согласно регламенту, футбольная ассоциация Англии (FA) может отдельно рассмотреть его и принять решение о наказании игрока.

Сообщается, что Салаху грозит трехматчевая дисквалификация, из-за которой он может пропустить матчи с «Челси» в 37-м туре и «Брайтоном» в 38-м туре нынешнего сезона Премьер-лиги, а также первую игру следующей кампании.

В этом сезоне на счету египтянина 31 гол и 10 голевых передач в 34 матчах АПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник:  The Sun

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