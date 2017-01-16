Эзекиль Хенти продолжит карьеру в ОАЭ

Нигерийский нападающий московского «Локомотива» Эзекиль Хенти перешел в «Банияс», сообщает официальный твиттер команды из Объединенных Арабских Эмиратов. 23-летний форвард присоединится к команде из Абу-Даби на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Форвард «Локомотива» Эзекиль Хенти продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ, где попытается помочь своей новой команде избежать вылета. После 14 туров «Банияс» занимает последнее место в турнирной таблице.

Напомним, в начале этого года «Локомотив» принял решение не брать защитников Арсения Логашова и Романа Шишкина, полузащитника Александра Самедова, нападающих Эзекиля Хенти и Петара Шкулетича на первый сбор и найти игрокам новые клубы.

Нигерийский нападающий пополнил состав «железнодорожников» в феврале прошлого года. За время пребывания в московском клубе Хенти принял участие в 19 матчах и отметился 1 забитым мячом с пенальти, который принес «Локомотиву» победу над «Краснодаром» в августе 2016 года.

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Фото: официальный сайт «Локомотива»

Источник: официальный твиттер-аккаунт «Банияса»