Евгений Гинер: «Судейство в нашей стране должно быть одинаково для всех»

После матча с «Зенитом» главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил недовольство работой арбитра. Президент армейцев Евгений Гинер прокомментировал судейство в РФПЛ.

«Я вносил предложение одно – самое огромное: что судейство в нашей стране должно быть для всех одинаковым. Судья может ошибаться, но нельзя судить по-разному: один дает бороться, а другой свистит все время. Можно сравнить матч ЦСКА – «Зенит» и «Спартак» — «Краснодар», — сказал Гинер.

Стоит отметить, что президент РФС Виталий Мутко согласен с позицией Гинера.

«Правильно на исполкоме говорят: должна быть одинаковая трактовка. А то у нас «Краснодар»– «Спартак» в одной манере судится, а ЦСКА и «Зенит» в совершенно другой», — сказал Мутко.

В текущем сезоне ЦСКА занимает третью строчку в РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт