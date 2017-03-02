Евгений Гинер согласовал с Альфа-Банком условия реструктуризации долга

Евгений Гинер согласовал основные условия реструктуризации задолженности перед банком. Об этом сообщил член правления Альфа-Банка Максим Першин.
«Основные условия реструктуризации нами согласованы, в настоящее время идет процесс согласования и подготовки к подписанию юридической документации», – заявил Першин.
Напомним, что 14 июня 2016 года Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка к Гинеру, взыскав с него около 100 млн долларов, а 1 марта этого года Московский городской суд отклонил апелляцию, поданную Гинером.
По решению суда, Евгений Гинер обязан выплатить внушительную компенсацию
Фото: официальный сайт ЦСКА
Источник: РБК