Евгений Гинер согласовал с Альфа-Банком условия реструктуризации долга

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Гинер

Евгений Гинер согласовал основные условия реструктуризации задолженности перед банком. Об этом сообщил член правления Альфа-Банка Максим Першин.

«Основные условия реструктуризации нами согласованы, в настоящее время идет процесс согласования и подготовки к подписанию юридической документации», – заявил Першин.

Напомним, что 14 июня 2016 года Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка к Гинеру, взыскав с него около 100 млн долларов, а 1 марта этого года Московский городской суд отклонил апелляцию, поданную Гинером.

По решению суда, Евгений Гинер обязан выплатить внушительную компенсацию

Фото: официальный сайт ЦСКА
Источник: РБК

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Никита Пронин

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