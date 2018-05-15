«Эвертон» уволил главного тренера

Автор: Михаил Серебряков 0

Sam Allardyce

Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс покинет свой пост. Он возглавлял клуб с ноября прошлого года.

Клуб принял такое решение по поводу тренера в первую очередь из-за его негативной репутации среди болельщиков. Отставка будет оформлена до конца этой недели.

Вероятнее всего, «Эвертон» вернется к кандидатуре Марку Силвы, которого осенью не отпустил «Уотфорд». После этого мерсисайдцы и пригласили Эллардайса, а Силва вскоре был уволен из «Уотфорда».

В этом сезоне «ириски» заняли 8 место в АПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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