Эшли Коул перейдет в «Дерби Каунти»

Свободный агент Эшли Коул близок к переходу в «Дерби Каунти». Об этом сообщают британские СМИ.

1 января 38-летний англичанин прекратил сотрудничество с «Лос-Анджелес Гэлакси», которому принадлежал два года. Считается, что главный тренер «Дерби» Фрэнк Лэмпард убедил бывшего одноклубника по «Челси» (2006-14) пополнить состав команды.

В течение 48 часов Коул пройдет медобследование в клубе Чемпионшипа, после чего может подписать контракт. По информации источника, недельная зарплата Коула составит 15 тысяч фунтов.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph