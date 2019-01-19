Эшли Коул перейдет в «Дерби Каунти»

Автор: Евгений Морозов 0

Эшли Коул

Свободный агент Эшли Коул близок к переходу в «Дерби Каунти». Об этом сообщают британские СМИ.

1 января 38-летний англичанин прекратил сотрудничество с «Лос-Анджелес Гэлакси», которому принадлежал два года. Считается, что главный тренер «Дерби» Фрэнк Лэмпард убедил бывшего одноклубника по «Челси» (2006-14) пополнить состав команды.

В течение 48 часов Коул пройдет медобследование в клубе Чемпионшипа, после чего может подписать контракт. По информации источника, недельная зарплата Коула составит 15 тысяч фунтов.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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