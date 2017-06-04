Эрнесто Вальверде: «Хочу выиграть с «Барселоной» все»

Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о своих задачах в каталонском клубе. Специалист очень серьезно настроен на предстоящий сезон.

«Я хочу побеждать в каждом матче и выиграть все трофеи. Это мои цели, и если есть группа хороших футболистов и благоприятная атмосфера, все становится намного легче.

Мой 4-летний цикл в Бильбао подошел к концу. Когда поступает приглашение от такого клуба, как «Барселона», важно, что учитывается не только твой стиль работы, но и профессиональная ситуация.

Игра отражает идеи тренера. Хочу сделать команду, которая бы будоражила болельщиков. Хочу, чтобы моя команда была напористой и стремилась к успеху в каждом матче.

Я знал, насколько «Барселона» велика как клуб, но теперь я полностью прочувствовал это. Настала пора каждодневных хлопот, но для меня это по-настоящему здорово», — сказал Вальверде.

Фото: Global Look Press

Источник: marca