Эрнани близок к переходу из «Зенита» в чемпионат Франции

Автор: Владимир Шевелев 0

Эрнани

Полузащитник «Зенита» Эрнани может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Его не устраивает малое количество игрового времени.

23-летний бразильский футболист близок к переходу в «Лион». Отмечается, что между «Зенитом» и французским клубом установились хорошие отношения после трансфера в российскую команду защитника Эмануэля Мамманы этим летом.

Эрнани перешел в «Зенит» в январе этого года за 8 миллионов евро из «Атлетико Паранаэнсе». В РФПЛ бразилец принял участие в восьми матчах. Контракт с «Зенитом» действует до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttomercatoweb

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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