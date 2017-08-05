Эрнани близок к переходу из «Зенита» в чемпионат Франции

Полузащитник «Зенита» Эрнани может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Его не устраивает малое количество игрового времени.

23-летний бразильский футболист близок к переходу в «Лион». Отмечается, что между «Зенитом» и французским клубом установились хорошие отношения после трансфера в российскую команду защитника Эмануэля Мамманы этим летом.

Эрнани перешел в «Зенит» в январе этого года за 8 миллионов евро из «Атлетико Паранаэнсе». В РФПЛ бразилец принял участие в восьми матчах. Контракт с «Зенитом» действует до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»