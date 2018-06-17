Эрнан Креспо: «Месси не Марадона, в одиночку он не выиграет чемпионат мира»

Автор: Михаил Серебряков 0

Messi

Экс-форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо отметил, что без командной игры «альбиселесте» не выиграет ЧМ-2018. В субботу латиноамериканская команда не сумела победить сборную Исландии (1:1).

«Конечно, мы ожидаем от Месси большего, но Лео не Марадона, в одиночку он не выиграет ЧМ. Это должны усвоить сначала все аргентинцы, а затем его партнеры по команде.

Он феноменален, если находится в правильных условиях, как в «Барселоне». В противном случае он борется.

Но скажите мне: кто помог ему против Исландии? Ди Мария ни разу не проскользнул мимо противника. Полузащита его не поддержала», – сказал Креспо.

Фото: Global Look Press
 Источник: FourFourTwo

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