«Енисей» представил шуточную эмблему в стиле «Ювентуса»

Вечером 16 января «Ювентус» официально представил свой новый логотип. Клуб ФНЛ «Енисей» спародировал эмблему чемпионов Серии А.
Мероприятие состоялось в Национальном музее науки и технологий Леонардо да Винчи в Милане. Теперь эмблема «Ювентуса» представляет собой две отдельные белые линии на черном фоне создающие букву J, над которыми написано название команды на латинице — Juventus.
«Енисей» в свою очередь опубликовал в твиттере пародию на логотип «старой синьоры».
«Подумали о ребрендинге!», – написано в сообщении.
Фото: твиттер «Енисея»
Источник: Еженедельник «Футбол»