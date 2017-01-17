«Енисей» представил шуточную эмблему в стиле «Ювентуса»

Вечером 16 января «Ювентус» официально представил свой новый логотип. Клуб ФНЛ «Енисей» спародировал эмблему чемпионов Серии А.

Мероприятие состоялось в Национальном музее науки и технологий Леонардо да Винчи в Милане. Теперь эмблема «Ювентуса» представляет собой две отдельные белые линии на черном фоне создающие букву J, над которыми написано название команды на латинице — Juventus.

«Енисей» в свою очередь опубликовал в твиттере пародию на логотип «старой синьоры».

«Подумали о ребрендинге!», – написано в сообщении.

Фото: твиттер «Енисея»

Источник: Еженедельник «Футбол»