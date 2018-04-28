«Эмполи» вернулся в Серию А спустя год

В матче 38-го тура Серии B «Эмполи» на своем поле сыграл вничью с «Новарой». Ничья устроила хозяев и они вышли в Серию A.
«Эмполи» продолжает лидировать в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Италии, набрав 77 очков. Благодаря сегодняшнему результату команда досрочно гарантировала себе минимум второе место по итогам сезона и путевку в Серию А соответственно. В последний раз «Эмполи» выступал в элитном итальянском дивизионе в сезоне-2016/17.
cAmpioni! pic.twitter.com/Cn3F27NiLE
— Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) April 28, 2018
Фото: Официальный твиттер «Эмполи
Источник: Официальный твиттер «Эмполи»