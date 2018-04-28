«Эмполи» вернулся в Серию А спустя год

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

В матче 38-го тура Серии B «Эмполи» на своем поле сыграл вничью с «Новарой». Ничья устроила хозяев и они вышли в Серию A.

«Эмполи» продолжает лидировать в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Италии, набрав 77 очков. Благодаря сегодняшнему результату команда досрочно гарантировала себе минимум второе место по итогам сезона и путевку в Серию А соответственно. В последний раз «Эмполи» выступал в элитном итальянском дивизионе в сезоне-2016/17.

Фото: Официальный твиттер «Эмполи
Источник: Официальный твиттер «Эмполи»

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