«Эмполи» вернулся в Серию А спустя год

В матче 38-го тура Серии B «Эмполи» на своем поле сыграл вничью с «Новарой». Ничья устроила хозяев и они вышли в Серию A.

«Эмполи» продолжает лидировать в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Италии, набрав 77 очков. Благодаря сегодняшнему результату команда досрочно гарантировала себе минимум второе место по итогам сезона и путевку в Серию А соответственно. В последний раз «Эмполи» выступал в элитном итальянском дивизионе в сезоне-2016/17.

Фото: Официальный твиттер «Эмполи

Источник: Официальный твиттер «Эмполи»