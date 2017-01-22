Эммануэль Фримпонг будет отдан в аренду шведскому клубу

Тульский «Арсенал» отдаст в аренду Эммануэля Фримпонга. Об этом заявил генеральный директор клуба Дмитрий Балашов.

«Мы договорились с Фримпонгом, игрок покинет «Арсенал», думаю, в течение ближайших нескольких дней. Речь идёт об аренде в шведский клуб, название которого сказать пока не могу.

Аренда будет рассчитана до лета. Контракт Фримпонга с «Арсеналом» будет действовать ещё полтора года, так что игрок, возможно, ещё вернётся к нам. Однако я не думаю, что Фримпонг ещё закрепится в «Арсенале», — заявил Балашов.

В текущем сезоне Фримпонг принял участие в трех встречах, в которых выходил лишь на замену. Результативными действиями футболист не отметился.

«Арсенал» находится в прямой зоне вылета, имея в своем активе лишь 12 очков. Столько же баллов у «Оренбурга», который идет на 14 месте. Отметим, что тульский клуб является самым нерезультативным в чемпионате на данный момент. 6 мячей за 17 встреч сумели забить футболисты «Арсенала».

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com