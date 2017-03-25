Эммануэль Эменике хочет вернуться в РФПЛ

Нигерийский форвард «Фенербахче» Эммануель Эменике планирует вернуться в Россию по окончании текущего сезона. Сообщается, что футболист лично попросил своего агента помочь ему в этом.

Представитель Эменике уже связался с несколькими российскими клубами на предмет возможного сотрудничества.

В зимнее трансферное окно Эменике мог перейти в «Рубин», «Локомотив», и даже вернуться в «Спартак». Недавно появилась информация, что турецкий клуб хочет обменят Эменике на полузащитника «Спартака» Ивелина Попова.

За «красно-белых» Эменике выступал с 2011 по 2013 год и забил 21 мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: Sporx.com