Эммануэль Эменике согласен присоединиться к «Рубину»

Нападающий «Фенербахче» Эммануэл Эменике в скором времени может оказаться в казанском «Рубине». По сообщениям СМИ, обеим сторонам еще предстоит согласовать детали сделки.

Ранее появилась информация о том, что турецкий клуб готов отдать форварда в аренду с возможностью выкупа контракта игрока за 5 миллионов евро. По имеющийся информации, на данный момент в переговорах между «Рубином» и «Фенербахче» есть позитивный результат.

Отметим, что нигериец лично выразил желание сменить клуб.

Нигириец в 10 матчах этого сезона в чемпионате Турции отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Фото: Global Loojk Press

Источник: ajanssport