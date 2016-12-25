Эммануэль Эменике может быть бесплатно арендован «Спартаком»

Нигерийский нападающий турецкого «Фенербахче» Эммануэль Эменике может вернуться в бывшую команду. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По некоторым данным, руководство турок планирует отдать Эменике в аренду. Московский сразу выразил желание приобрести 29-летнего форварда. «Фенербахче» даже рассматривает вариант бесплатной аренды до конца сезона. Произойдет это в том случае, если красно-белые согласятся платить Эммануэлю зарплату до мая.

В «Спартаке» Эменике уже выступал с 2011 по 2013 годы. За столичный клуб нападающий сыграл 42 матча и забил 21 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Milliyet