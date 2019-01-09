Эмилиано Ригони подтвердил возвращение в «Зенит»

Автор: Евгений Морозов 0

Эмилиано Ригони

Полузащитник Эмилиано Ригони возвращается в «Зенит». 25-летний хавбек первую половину сезона провел на правах аренды в серии А в составе «Аталанты».

Аргентинец объявил о своем возвращении, опубликовав фотографию в инстаграме.

Ранее агент футболиста также подтвердил трансфер, однако официальной информации от клубов на данный момент нет.

Аргентинское издание Olé на этой неделе сообщило, что «Зенит» досрочно вернет Ригони из «Аталанты», заплатив около одного миллиона евро.

В 12 матчах серии А Ригони забил 3 гола, но его мячи пришлись на август и сентябрь. С тех пор он в основном выходил на замену и пропускал игры по решению тренерского штаба.

 

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💙🦁 @zenit_spb

Публикация от Emi Rigoni (@emirigoniok)

Фото: Global Look Press
Источник:  инстаграм Эмилиано Ригони

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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