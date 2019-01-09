Эмилиано Ригони подтвердил возвращение в «Зенит»

Полузащитник Эмилиано Ригони возвращается в «Зенит». 25-летний хавбек первую половину сезона провел на правах аренды в серии А в составе «Аталанты».

Аргентинец объявил о своем возвращении, опубликовав фотографию в инстаграме.

Ранее агент футболиста также подтвердил трансфер, однако официальной информации от клубов на данный момент нет.

Аргентинское издание Olé на этой неделе сообщило, что «Зенит» досрочно вернет Ригони из «Аталанты», заплатив около одного миллиона евро.

В 12 матчах серии А Ригони забил 3 гола, но его мячи пришлись на август и сентябрь. С тех пор он в основном выходил на замену и пропускал игры по решению тренерского штаба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💙🦁 @zenit_spb Публикация от Emi Rigoni (@emirigoniok) 9 Янв 2019 в 6:29 PST

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Эмилиано Ригони