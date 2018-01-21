Эльмир Набиуллин интересен «Зениту» и «Спартаку»

Автор: Дмитрий Темников 0

Набиуллин

Полузащитник «Рубина» Эльмир Набиуллин может сменить команду. Футболист интересен двум российским клубам.

«Зенит» и «Спартак» интересовались Набиуллиным летом, интересуются эти команды и сейчас. Зарубежные клубы тоже проявляют интерес. Например, полтора года назад интересовался «Хоффенхайм», – заявил агент игрока Анзор Гаграев.

В текущем сезоне РФПЛ 22-летний защитник сыграл за казанцев в 14 матчах и забил один гол. Контракт Эльмира с «Рубином» рассчитан до лета 2020 года.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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