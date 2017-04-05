«Эльденсе», проигравший 0:12, сдал до этого еще четыре игры

Число договорных матчей с участием клуба третьего испанского дивизиона «Эльденсе» возросло до пяти. Общая сумма денег, которую заработал каждый участвовавший, оценивается в 200-500 тысяч евро.

Первым матчем, который был сдан игроками «Эльденсе», стала встреча с «Вильярреалом Б» (0:4) 18 февраля. Перед игрой было обговорено, что в матче будет забито минимум 3 мяча, а разница в счете составит минимум 2. Сумма, выделенная на каждого вовлеченного игрока, составила 60 тысяч евро.

После этого футболисты «Эльденсе» сдали матч против «Атлетико Балеарес» (0:5). Тогда точно так же была достигнута договоренность, что в игре будет забито минимум 3 мяча, а разница составит минимум два гола. И тогда все участвовавшие в сговоре футболисты поучили по 60 тысяч евро.

После этого договорными стали еще матчи с «Корнельей» (1:3) и «Гавой» (0:1). Последней стала игра с «Барселоной Б» (0:12). Сообщается, что каждый футболист, участвовавший в сдаче матча, заработал по 150 тысяч евро.

Организаторами договорных матчей с участием «Эльденсе» были итальянская и китайская криминальные группировки. После скандала в матче против «Барселоны Б», «Эльденсе» снялся с чемпионата, а его тренер был арестован.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»