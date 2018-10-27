Эль-Класико, Инсинье против Джеко, Криштиану Роналду в погоне за голами. Анонс трансляций матчей на выходные

Читайте «Футбол» и смотрите футбол! Сайт ftbl.ru покажет лучшие матчи чемпионатов Италии и Испании. Сможет ли Криштиану Роналду забить вновь за «Ювентус»? Чем закончится первое за 11 лет Эль-Класико без Лео Месси и Кри Ро? Успел ли «Атлетико» отойти от разгрома в Лиге чемпионов? Присаживайтесь поудобнее и настраивайтесь на наши трансляции.

27 октября. 16:00

ПФЛ. Группа «Запад»

«Торпедо» Владимир – «Знамя Труда»

Торпедовцы располагаются на 6-й позиции в таблице. У команды, которую тренирует Дмитрий Вязьмикин, 20 очков после 13 игр (5 побед, 5 ничьих, 3 поражения). «Знамя Труда» занимает 9-е место с 14 очками, также после 13 матчей (4 победы, 2 ничьих, 7 поражений).

Трансляция матча

27 октября. 19:00

Чемпионат Италии. 10-й тур

«Эмполи» — «Ювентус»

В минувшем туре «Ювентус» впервые в сезоне потерял очки, упустив победу в концовке домашней игры с «Дженоа». Однако в остальных 11 матчах во всех турнирах туринцы одержали победы. У «Эмполи» дела значительно хуже: после победы в стартовом туре безвыигрышная серия тосканцев насчитывает уже восемь матчей. «Адзурри» проиграли «Юве» шесть игр кряду в Серии А. Последний раз им удалось отнять очки у «старой синьоры» десять лет назад: тогда они удержали нулевую ничью на своем поле.

Трансляция матча

27 октября. 21:40

Чемпионат Испании. 10-й тур

«Атлетико» — «Реал Сосьедад»

«Атлетико» в середине недели получил мощную оплеуху от дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов — 0:4. А вот в чемпионате дела у команды складываются намного лучше: шестиматчевая беспроигрышная серия и всего двухочковое отставание от лидирующей «Барселоны». А вот график результатов «Реала Сосьедад» скорее напоминает светофор — поражение, победа, ничья, поражение, победа, ничья. Но плотность в турнирной таблице позволит баскам в случае победы добраться до еврокубковой зоны.

Трансляция матча

28 октября. 18:15

Чемпионат Испании. 10-й тур

«Барселона» — «Реал»

Матч, который должен стать определяющим в карьере Хулена Лопетеги. Главный тренер «Реала» находится в опасной близости от увольнения и поражение принципиальному сопернику может стоить ему работы. Мадридцы не побеждают в чемпионате на протяжении четырех встреч, причем в трех из них они уступили. Но даже в такой форме положение команды не безнадежно — отставание от первого места составляет всего 4 очка. «Барселона» свою четырехматчевую серию без побед прервала в прошлом туре, одолев «Севилью» (4:2). Эта победа позволила каталонцам вернуть лидерство в турнире, но плотность в таблице вынуждает их избегать новых очковых потерь.

Трансляция матча

28 октября. 22:30

Чемпионат Италии. 10-й тур

«Наполи» — «Рома»

«Наполи» продолжает оставаться главным преследователем «Ювентуса», несмотря на поражение в очном противостоянии. Карло Анчелотти успешно сменил Маурицио Сарри во главе «адзурри»: в этом сезоне у команды был лишь один провал — в гостевом матче с «Сампдорией» (0:3). «Рома» постепенно приходит в себя после неровного старта и одержала пять побед в последних шести матчах во всех турнирах. Хотя единственное поражение оказалось под стать нынешнему стилю римлян: дома они умудрились уступить одному из обитателей второй половины таблицы СПАЛу (0:2).

Трансляция матча

29 октября. 22:30

Чемпионат Италии. 10-й тур

«Лацио» — «Интер»

На этой неделе «Барселона» оборвала победную серию «Интера» из семи матчей во всех турнирах, но их уверенное шествие в Серии А продолжается. После неожиданного поражения от «Пармы» на своем поле (0:1) «нерадзурри» выиграли пять матчей кряду и поднялись на третью строчку таблицы. «Лацио» идет следом с отставанием в одно очко, а в активе римлян четыре победы в пяти последних встречах.

Трансляция матча

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

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