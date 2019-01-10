Экспертиза МВД подтвердила, что Глушаков избивал жену, «Реал» оштрафует Бэйла. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0
Лига чемпионов. 6 тур. «Реал» — ЦСКА — 0:3. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 12 декабря 2018 г.
  

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 января.

1. Мохамед Салах — лучший футболист Африки-2018

Второй год подряд.

2. «Реал» оштрафует Гарета Бэйла

За уход со стадиона до окончания матча.

3. Экспертиза МВД подтвердила, что Денис Глушаков избивал жену

На днях супругов вызывали для дачи повторных показаний.

4. CAS рассмотрит апелляцию «Рубина» об исключении из еврокубков

Казанский клуб хочет оспорить решение УЕФА.

5. «Бавария» объявила о переходе Бенжамена Павара

В нынешнем сезоне Бундеслиги футболист провел 14 игр.

Фото: Global Look Press

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