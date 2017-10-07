Экс-защитник «Зенита» Ким Дон Чжин: «Скучаю по борщу в столовой, который согревал зимой»

Корейский защитник Ким Дон Чжин в прошлом выступал в «Зените». Он признался, что скучает по России.

«Первое, что приходит в голову – это холод, но к нему со временем привык и, честно говоря, даже скучаю по морозам здесь, в Гонконге. А вот по длинным перелетам – нет (смеется). От них сильно уставал – не могу долго сидеть на месте.

Скучаю по борщу. Я обожал это блюдо и всегда просил давать мне его на обед в столовой «Зенита». Особенно в холода – знаете, этот суп отлично согревает изнутри! Вспоминаю и людей Санкт-Петербурга – они потрясающие, добрые. А в «Зените» всегда было приятно общаться с игроками.

Когда получается, слежу за «Зенитом», нахожу в интернете ссылки на матчи, смотрю игры – в этом сезоне видел две или три. В курсе всех новостей, связанных с клубом. Знаю, что команда находится на вершине чемпионата России, что выступает в Лиге Европы, что «Зенит» возглавил Роберто Манчини – очень сильный специалист. В курсе, что в составе до сих пор есть Александр Анюков и Виктор Файзулин, с которыми вместе выступал.

Очень давно не приезжал в Россию. Но, надеюсь, что получится побывать у вас на чемпионате мира. Очень хочу, чтобы Кореи сыграла в Санкт-Петербурге, и я совмещу несколько дел – и за свою команду поболею, и новый стадион посмотрю. Видел его на фотографиях – потрясающей красоты арена, – сказал Чжин.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»