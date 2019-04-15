Экс-тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

«Челси» включил главного тренера «Уотфорда» Хави Грасию в список кандидатов на замену Маурицио Сарри. Итальянца могут уволить в ближайшее время.

Лондонцы хотят видеть во главе команды специалиста, который не будет предъявлять слишком высоких требований по трансферам и будет работать с предоставленными ему футболистами.

Контракт испанца с «Уотфордом» рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на три года. Клуб рассчитывает получить крупную компенсацию за тренер.

После 34-х туров «Уотфорд» занимает 10-е место в турнирной таблице, отставая от седьмой строчки на одно очко.

В сезоне-2016/17 Грасия возглавлял «Рубин».

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Record