Экс-тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Автор: Евгений Морозов 0

Грасия

«Челси» включил главного тренера «Уотфорда» Хави Грасию в список кандидатов на замену Маурицио Сарри. Итальянца могут уволить в ближайшее время.

Лондонцы хотят видеть во главе команды специалиста, который не будет предъявлять слишком высоких требований по трансферам и будет работать с предоставленными ему футболистами.

Контракт испанца с «Уотфордом» рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на три года. Клуб рассчитывает получить крупную компенсацию за тренер.

После 34-х туров «Уотфорд» занимает 10-е место в турнирной таблице, отставая от седьмой строчки на одно очко.

В сезоне-2016/17 Грасия возглавлял «Рубин».

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Record

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Кепа Аррисабалага: «Хочу извиниться перед тренером, партнерами и болельщиками за свой поступок»

Маурицио Сарри: «Кепа сделал большую ошибку, но мы не хотим его убивать»

Болельщики «Челси» выразили недовольство работой Маурицио Сарри

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 