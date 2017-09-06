Экс-президент «Арарата»: «Команда уговаривала меня не назначать Григоряна тренером»

Экс-президент «Арарата» Валерий Оганесян рассказал как исполнял роль главного тренера команды. Также он высказался о нынешнем тренере Александре Григоряне.

«Когда я начал выигрывать, команда просила меня остаться. Была даже мысль остаться на посту. Но потом понял, что каждый должен заниматься своим делом. У меня было много других глобальных задач. Пригласили Погоса Галстяна, затем – Александра Григоряна. Когда команда услышала фамилию Григорян, два дня собирала собрания и уговаривала меня: не надо. В итоге все замены по ходу игры все равно делал я, даже когда тренером стал Григорян. При этом я всегда считал Григоряна сильным тренером, он мог нам помочь в тренировочном процессе, в организационном плане».

Также Оганесян прокомментировал слова тренера о роспуске клуба: «Он что, хозяин клуба, чтобы такое говорить? Лучше бы говорил как тренер. Например, о том, почему не выиграл последний матч против Липецка. Может, его слова по поводу Рязани, – тоже пиар-ход. Когда Григорян приходил, я ведь ему говорил: «Ты больше о футболе думай, меньше разговаривай». Григорян – не слабый тренер, желаю ему работать на самом высоком уровне.

Но предполагаю, что матч с «Рязанью» станет последним для Григоряна в нашем футболе. Если «Арарата» не будет, кому нужен Григорян? «СКА Хабаровску» уже не нужен – может, «Луч-Энергия» тогда или «Сахалин». Чтоб полетал, немного в чувство пришел», – сказал Оганесян.

Фото: Global Look Press

Источник: Medium

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»