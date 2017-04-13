Экс-полузащитник «Зенита»: «Лучше бы Луческу молчал про арбитров»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев считает, что Мирче Луческу не стоит критиковать судей. Также он отметил, что за 8 туров до окончания первенства при начислении трех очков за победу праздновать «Спартаку» еще рано.

«Согласен ли с тем, что «Спартак» уже чемпион? Нет, конечно. Впереди еще 8 туров, на кону 24 очка стоят. «Спартак» в нынешнем сезоне вроде бы неплохо выступает, но может легко проиграть любой команде. Особенно если в воскресенье «Зенит» его обыграет. Поэтому рано еще короновать «красно-белых».

Можно лишь говорить о том, что «Зенит» перестанет им быть конкурентом, если уступит в очной встрече, но есть еще ЦСКА, который тоже будет до последнего бороться за чемпионство. Тем более что армейцам играть со спартаковцами, а «Спартак» не настолько стабилен, чтобы играть без срывов. Но для «Зенита» матч с ним, конечно же, во многом будет определяющей.

Высказывания Луческу про судей — это просто бред. Похоже, что у Луческу немного сдают нервы, отсюда и эмоции. Тренер не может во всем винить своих футболистов, хотя уверен, что к ним у него огромные претензии. Вот он и ищет причины неудач якобы в необъективном по отношению к «Зениту» судействе. Однако лучше бы Мирча об этом не говорил.

Такого доброжелательного отношения арбитров к «сине-бело-голубым» за последние годы ни один клуб Премьер-лиги на себе не испытывал. Сколько раз они за уши вытаскивали зенитовцев даже в матчах с командами более низкого уровня! Поэтому все претензии по поводу судейства со стороны тренера «Зенита» выглядят смешно и некрасиво», — заявил Канищев.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт уик-энд