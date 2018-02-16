Егор Набиуллин и Магомед Оздоев полетели на сбор «Зенита» в Италию

Автор: Евгений Морозов 0

Магомед Оздоев

«Зенит» отправился на сбор в Рим для подготовки к ответному матчу против «Селтика», который пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге. Команда вылетела в следующем составе:

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин.

Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Эмануэль Маммана, Эльмир Набиуллин.

Полузащитники: Далер Кузяев, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони, Магомед Оздоев.

Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.

«Зенит» будет в Италии до 20 февраля.

Фото: Global Look Press
Источник:  fc-zenit.ru

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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