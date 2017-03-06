Египетский «Замалек» может не доиграть текущий сезон

Многократный чемпион Египта «Замалек» может не доиграть текущий чемпионат. Это второй такой случай за этот сезон.

После поражения от «Миср эль-Макасы» (0:1) президент 22-кратных чемпионов Египта Мортада Мансур заявил, что снимает команду с чемпионата.

В декабре прошлого года Мансур также объявил о снятии команды из-за предвзятого судейства по отношению к его клубу. На сей раз скандал вновь разгорелся вокруг судейства. Мансур считает, что арбитр в одном из эпизодов должен был назначить пенальти в ворота «Миср эль-Макасы».

«Независимо от того, что происходит, мы не будем продолжать играть в этом сезоне. Никто не может заставить «Замалек» играть дальше, потому что мы этого не хотим», — сказал президент.

Окончательное решение должно быть принято 10 сентября. Если «Замалек» снимется, то будет исключён из египетской Премьер-лиги.

В текущем сезоне «Замалек» идет на третьем месте, отставая от лидера на 12 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: kingfut.com