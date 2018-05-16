Эдин Джеко может стать игроком «Лос-Анджелес»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко интересен клубу МЛС «Лос-Анджелесу». Руководство римского клуба планирует удержать 32-летнего боснийца и продлить с ним контракт.

Действующее соглашение Джеко с «Ромой» рассчитано до 2020 года. Однако клуб готов продлить его еще на год.

Сейчас Джеко зарабатывает 4,5 миллиона евро в год. Оставшиеся по контракту 9 миллионов римляне предлагают перераспределить на три года и прописать бонусы.

В Серии А босниец провел 35 матчей забил 16 мячей и отдал 4 результативных паса.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport