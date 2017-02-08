Эдин Джеко интересен мадридскому «Реалу»

Мадридский «Реал» заинтересовался боснийским форвардом «Ромы». Сообщается, что Джеко входит в список игроков, которые могут усилить атаку «Реала».

Форвард римского клуба заинтересовал «королевский клуб». Трансферных предложений пока н поступало, но «Реал» пока не торопится. Эдин Джеко рассматривается «сливочными», как усиление атакующей линии.

По данным Transfermarkt Джеко оценивается в 12,75 миллионов фунтов стерлингов.

Также стоит напомнить, что Карим Бензема может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Джеко забил 17 голов и отдал 5 голевых передач в 23 матчах Серии А. «Рома» идет на 2 месте и отстает от «Ювентуса» на 4 очка. У «Юве» есть игра в запасе.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato