Эдин Джеко интересен мадридскому «Реалу»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Джеко

Мадридский «Реал» заинтересовался боснийским форвардом «Ромы». Сообщается, что Джеко входит в список игроков, которые могут усилить атаку «Реала».

Форвард римского клуба заинтересовал «королевский клуб». Трансферных предложений пока н поступало, но «Реал» пока не торопится. Эдин Джеко рассматривается «сливочными», как усиление атакующей линии.

По данным Transfermarkt Джеко оценивается в 12,75 миллионов фунтов стерлингов.

Также стоит напомнить, что Карим Бензема может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Джеко забил 17 голов и отдал 5 голевых передач в 23 матчах Серии А. «Рома» идет на 2 месте и отстает от «Ювентуса» на 4 очка. У «Юве» есть игра в запасе.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato

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Никита Пронин

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