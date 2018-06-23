Эден Азар: «Мы настроены выйти в финал чемпионата мира»

Автор: Никита Котов 0

Эден Азар

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал победу своей команды над сборной Туниса. Он был признан лучшим игроком встречи.

«Я думаю, что у нас хорошая команда, мы очень хотим дойти до финала. Четыре года назад мы проиграли Аргентине, но сейчас тот матч сложился бы иначе. Мы стали лучше и сильнее.

Мы в хорошей форме и я надеюсь, что мы продолжим свои выступления на турнире в том же духе. Но в целом сегодняшний матч сложился для нас достаточно просто», — заявил Азар.

Напомним, что по итогам второго тура на счету бельгийцев две победы и они досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Вингер «Челси», оформивший дубль в матче с Тунисом, забил свои первые голы на ЧМ-2018.

Источник: еженедельник «Футбол»
Фото: Global Look Press

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Никита Котов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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