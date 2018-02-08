Джорджо Кьеллини: «Гвардиола буквально уничтожил итальянский футбол за последние 10 лет»

Автор: Дмитрий Темников 0

Джорджо Кьеллини

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле. Футболист рассказал, как методы испанца негативно повлияли на итальянский футбол. 

«Гвардиола буквально уничтожил итальянский футбол за последние 10 лет. Наши тренеры пытались скопировать его игру, но они не смогли достичь такого результата. В эти 10 лет мы не увидели новых хороших защитников, кроме Бонуччи. Остается надеяться, что непопадание на чемпионат мира-2018 откроет всем нам глаза на эту проблему.

Конте? Он настоящий лидер. Антонио — уникальный тренер, который сделал хорошую работу с «Ювентусом» и в сборной Италии. Для меня он один из лучших, он создает уникальную атмосферу вокруг команды», – заявил Кьеллини.

Напомним, 33-летний защитник завершил международную карьеру в сборной после невыхода Италии на ЧМ в Россию. «Скуадра Адзурра» проиграла Швеции по итогам двух стыковых матчей (0:1; 0:0).

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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