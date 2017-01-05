Джон Оби Микел может продолжить свою карьеру в Китае

Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел в это трансферное окно может перебраться в чемпионат Китая. Как сообщается, «Тяньцзин» заинтересован в подписании 29-летнего нигерийца, который в течение последних 11 лет выступает за «синих».
Хавбеку предложен трехлетний контракт с зарплатой в 118 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Валенсии» и «Марселя».
В текущем сезоне Микел ни разу не выходил на поле в составе «Челси».
Напомним, этой зимой полузащитник Оскар покинул «синих» и присоединился к китайскому клубу «Шанхай СИПГ».
Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail