Джон Оби Микел может продолжить свою карьеру в Китае

Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел в это трансферное окно может перебраться в чемпионат Китая. Как сообщается, «Тяньцзин» заинтересован в подписании 29-летнего нигерийца, который в течение последних 11 лет выступает за «синих».

Хавбеку предложен трехлетний контракт с зарплатой в 118 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Валенсии» и «Марселя».

В текущем сезоне Микел ни разу не выходил на поле в составе «Челси».

Напомним, этой зимой полузащитник Оскар покинул «синих» и присоединился к китайскому клубу «Шанхай СИПГ».

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail