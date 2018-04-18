Джои Бартон начал тренерскую карьеру

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джои Бартон назначен главным тренером команды «Флитвуд Таун». Клуб выступает в третьем английском дивизионе.

«Флитвуд» — клуб, который я давно знаю, у меня хорошие отношения с владельцем. Первая работа в качестве тренера — это большое решение для меня, я доволен возможностью, которая мне предоставилась», — сказал Бартона.

35-летний англичанин начнёт работу с новым клубом 2 июня, контракт рассчитан на три года.

Последним клубом в игровой карьере Бартона был «Бёрнли», который он покинул весной 2017 года.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Флитвуда»