Джером Боатенг хочет покинуть «Баварию»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Джером Боатенг

Защитник «Баварии» Джером Боатенг недоволен своим положением в клубе. Летом он может сменить команду.

Боатенг стал третьим выбором на позиции центрального защитника после Матса Хуммельса и Хави Мартинеса. Срок его контракта с «Баварией» истекает летом 2021 года, поэтому по окончании сезона игрок сборной Германии намерен прояснить свое будущее в беседе с руководством и тренерами. Вполне вероятно, что 28-летний Боатенг летом может покинуть «Баварию». Им интересуются испанские и английские топ-клубы.

В текущем сезоне Джером Боатенг провел за «Баварию» лишь 11 игр в Бундеслиге, результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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