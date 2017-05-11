Джером Боатенг хочет покинуть «Баварию»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг недоволен своим положением в клубе. Летом он может сменить команду.

Боатенг стал третьим выбором на позиции центрального защитника после Матса Хуммельса и Хави Мартинеса. Срок его контракта с «Баварией» истекает летом 2021 года, поэтому по окончании сезона игрок сборной Германии намерен прояснить свое будущее в беседе с руководством и тренерами. Вполне вероятно, что 28-летний Боатенг летом может покинуть «Баварию». Им интересуются испанские и английские топ-клубы.

В текущем сезоне Джером Боатенг провел за «Баварию» лишь 11 игр в Бундеслиге, результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»