Джеймс Милнер поставил новый рекорд Лиги чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» в матче с «Ромой» (5:2) записал на свой счет очередной ассист. При нынешнем формате Лиги чемпионов никто не делал столько результативных передач в одном розыгрыше.

На 68-й минуте встречи Роберто Фирмино воплотил в гол подачу Милнера с углового, сделав счет 5:0. Для англичанина этот результативный пас стал уже 9-м в текущем турнире, что сделало его единоличным рекордсменом Лиги чемпионов по количеству ассистов за сезон. Милнер перекрыл достижения Уэйна Руни и Неймара, которые добирались до планки в 8 голевых передач за один розыгрыш.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА

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