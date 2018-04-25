Джеймс Милнер поставил новый рекорд Лиги чемпионов

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Полузащитник «Ливерпуля» в матче с «Ромой» (5:2) записал на свой счет очередной ассист. При нынешнем формате Лиги чемпионов никто не делал столько результативных передач в одном розыгрыше.

На 68-й минуте встречи Роберто Фирмино воплотил в гол подачу Милнера с углового, сделав счет 5:0. Для англичанина этот результативный пас стал уже 9-м в текущем турнире, что сделало его единоличным рекордсменом Лиги чемпионов по количеству ассистов за сезон. Милнер перекрыл достижения Уэйна Руни и Неймара, которые добирались до планки в 8 голевых передач за один розыгрыш.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт УЕФА

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лионель Месси

Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов

Лига Европы. 1/4 финала. ЦСКА — «Арсенал» — 2:2. Москва. «ВЭБ Арена». 12 апреля 2018 г.

Жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы, новый логотип РФПЛ. Главные новости дня

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Ювентус» выигрывает у «Тоттенхэма» и выходит в четвертьфинал

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 