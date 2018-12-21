Джейми Каррагер: «Тоттенхэм» никогда не будет грандом вроде «МЮ». Почеттино стоит принять предложение»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что Маурисио Почеттино стоит принять предложение «Манчестер Юнайтед» о работе, если таковое поступит. Он считает, что «Тоттенхэм» никогда не станет большим клубом.

«Почеттино нужно принимать предложение «МЮ», если ему предложат работу. Не имеет значения, какой у «Тоттенхэма»прекрасный стадион, сколько туда будет ходить болельщиков и сколько титулов они выиграют в ближайшие сезоны.

«Тоттенхэм» – не «Манчестер Юнайтед», он никогда не будет таким же большим клубом. Почеттино ничего не должен «шпорам», он проделал фантастическую работу с бюджетом, который в несколько раз меньше бюджета «Юнайтед».

Он понимает, что такие шансы выпадают нечасто. Если он откажется сейчас, такой возможности может больше не быть. Если Маурисио не возглавит «МЮ», это будет удивительно», – написал Каррагер в своей колонке.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph